CorSera - Milan, spazio a Okafor in attacco al posto di Giroud. Con lui due tra Pulisic, Chukwueze e Leao

Nella formazione ufficiale di questa sera del Milan contro il Cagliari ci sarà una novità importante in attacco: turno di riposo per Olivier Giroud che partirà inizialmente dalla panchina e maglia da titolare per Noah Okafor che farà il suo debutto dal primo minuto con la maglia rossonera. Con lui due tra Pulisic, Chukwueze e Leao. Oggi Stefano Pioli prenderà la decisione definitiva. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.