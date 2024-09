CorSera - Milan, stasera Cardinale a San Siro. Ibra ci sarà per il Liverpool

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, stasera il Milan tornerà in campo contro il Venezia e lo farà sotto gli occhi del patron Gerry Cardinale che sarà sugli spalti di San Siro con la speranza di vedere finalmente la prima vittoria stagione della squadra rossonera. Il numero uno di RedBird vuole far sentire la sua vicinanza alla squadra di Paulo Fonseca.

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che invece non sarà presente Zlatan Ibrahimovic, già assente due settimane fa all'Olimpico contro la Lazio: lo svedese rientrerà domani dal suo viaggio oltreoceano e sarà a San Siro martedì per l'esordio in Champions League del Diavolo contro il Liverpool.