CorSera - Milan, su Diaz si respira ottimismo: può recuperare per la trasferta di Zagabria

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere della Sera, in merito alle condizioni di Brahim Diaz, che sabato contro il Monza ha riportato una contrattura al gluteo sinistro, da Milanello flitra un cauto ottimismo su un suo possibile recupero per la trasferta di Champions League di domani sera sul campo della Dinamo Zagabria. Questa mattina è in programma la rifinitura del Diavolo e dunque si saprà qualcosa in più sullo spagnolo.