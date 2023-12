CorSera: "Milan su Guirassy dello Stoccarda: 18 gol in 13 partite e clausola low cost"

vedi letture

Il Corriere della Sera titola così questa mattina sul mercato rossonero: "Milan su Guirassy dello Stoccarda: 18 gol in 13 partite e clausola low cost". Il Diavolo cerca un attaccante per gennaio e hanno messo nel mirino il 27enne giocatore dello Stoccarda che piace parecchio in via Aldo Rossi per i suoi numeri in stagione (18 gol in 13 partite) e anche per il prezzo visto che ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro.

Guirassy costerebbe molto meno rispetto a Jonathan David del Lille, l'altro obiettivo del Milan per l'attacco, che ha una valutazione tra i 30 e i 40 milioni di euro. L'operazione centravanti potrebbe essere in parte finanziata dalla cessione di Rade Krunic al Fenerbahce. I rossoneri puntano ad incassare dalla vendita del centrocampista bosniaco circa 10 milioni di euro.