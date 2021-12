CorSera - Milan, tentativo per anticipare di sei mesi l’arrivo di Adli: no del Bordeaux

La priorità resta il difensore centrale, ma il Milan si guarda intorno anche per il centrocampo visto che Stefano Pioli dovrà fare a meno per qualche settimane sia di Kessie che di Bennacer, entrambi impegnati in Coppa d'Africa. Come rivela stamattina il Corriere della Sera, il club rossonero ha provato ad anticipare di sei mesi l'arrivo di Yacine Adli, ma il Bordeaux ha detto no.