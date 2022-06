CorSera - Milan, Ziyech interessa ma solo in prestito oneroso (da 5 milioni) con obbligo di riscatto a 20 milioni

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan, che è sempre alla ricerca di rinforzi per la trequarti, è interessato anche ad Hakim Ziyech, attaccante esterno del Chelsea, ma solo in prestito oneroso (da 5 milioni di euro) con obbligo di riscatto a 20 milioni. Lo riferisce il Corriere della Sera che spiega che questa è l'unica formula con cui il club di via Aldo Rossi potrebbe godere dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita per lo stipendio da 5,5 milioni.