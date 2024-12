CorSera - Mlan, con Conceiçao sarà un calcio più di ripartenza: la velocità di Leao può fare la differenza. E le due punte...

vedi letture

Come cambierà il modo di giocare del Milan da Paulo Fonseca a Sergio Conceiçao? Si tratta di due allenatori molto diversi e, come spiega stamattina il Corriere della Sera, il neo tecnico rossonero tiene meno alla gestione del pallone, è più concreto e punta un calcio più di ripartenza, in cui uno con la velocità di Rafael Leao può fare la differenza. Il modulo di base è 4-2-3-1, ma con un paio di varianti in più, vale a dire il 4-3-3 che offre un centrocampo più denso e un 4-4-2 con il doppio centravanti (ora Morata e Abraham potrebbero giocare di più insieme).

Questo il comunicato ufficiale di ieri del Milan: "AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026. Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni".