CorSera: "Pioli e quel 'guizzo' da ritrovare subito per restare lassù"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così sul Milan: "Pioli e quel 'guizzo' da ritrovare subito per restare lassù". Dopo la sfida contro il Torino, il tecnico spagnolo, per spiegare le difficoltà ad andare in gol della sua squadra, ha spiegato che manca il guizzo giusto negli ultimi metri. Se i rossoneri vogliono avere qualche chance di vincere lo scudetto devono ritrovare subito la via del gol.