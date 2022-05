CorSera: "Pioli, il ricordo di Kobe per la missione finale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'indomani della vittoria del Milan contro l'Atalanta, il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Pioli, il ricordo di Kobe per la missione finale". Il quotidiano riporta le parole nel post-partita del tecnico rossonero che ha rivelato di aver fatto vedere ai suoi ragazzi un'intervista di Kobe Bryant: "L’obiettivo era migliorare i 79 punti dell’anno scorso. Ora ci aspetta un’altra settimana di passione. Non dobbiamo pensare che sia finita perché il Sassuolo ha giocatori offensivi incredibili. Ho mostrato ai ragazzi un’intervista di Kobe Bryant in cui diceva che, nonostante il 2-0 nei playoff Nba, il lavoro non era terminato".