CorSera: "Pulisic supereroe, segna un gol all’ora. Milan al lavoro per il nuovo contratto"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così: "Pulisic supereroe, segna un gol all’ora. Milan al lavoro per il nuovo contratto". Nonostante fosse debilitato per la febbre alta che lo aveva colpito tra sabato e domenica, Christian Pulisic è stato comunque decisivo lunedì contro il Torino con una doppietta. L'americano ha una media gol/minuti davvero incredibile: in Serie A, segna infatti una rete ogni 64'. Contando anche la Coppa Italia, la media scende a un gol ogni 61'.

Il suo contratto scade il 30 giugno 2027 e il Milan ha un’opzione per allungarlo fino al 2028. Ma in via Aldo Rossi puntano a prolungarlo fino al 2030 e per questo da mesi sono in corso trattative per il rinnovo. Il nodo da sciogliere riguarda lo stipendio dell'attaccante americano che va alzato dagli attuali 4 milioni di euro netti a 5 milioni. Un aumento che Capitan America si merita assolutamente.

