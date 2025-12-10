Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Allegri, Leao non ha fatto crac"

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, il Milan ha reagito e - seppur con difficoltà ed errori evitabili - ha rimontato e battuto il Torino riagguantando il Napoli in vetta alla classifica. Paura nel primo tempo per l'infortunio di Rafael Leao, uscito dl campo dopo aver sentito tirare all'adduttore.

Gli esami hanno escluso infortuni seri, e anche l'edizione odierna di Tuttosport, in prima pagina, apre giù in basso proprio sul portoghese: "Allegri, Leao non ha fatto crac". In riferimento proprio all'infortunio: "E' infiammazione, escluse lesioni".

L'altra novità importante delle ultime ore riguarda Milan-Como che avrebbe dovuto giocarsi a Perth, in Australia. Ebbene nelle ultime ore lo scenario è cambiato, così come cambierà la sede della gara. Tuttosport sottolinea: "Contro il Como a Perth: si va verso il no".