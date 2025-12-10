Pulisic al centro del Milan: "Parla poco e segna tanto"

vedi letture

"Parla poco e segna tanto" dice chi conosce bene Christian Pulisic, la cui centralità in questo Milan è sotto gli occhi di tutti. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che l'americano, autore finora di un gol ogni 61' tra Serie A e Coppa Italia, ha deciso di non vivere in centro a Milano, ma vive a Busto Arsizio in una casa con un grande giardino che gli ricorda la sua tenuta in Pennsylvania, anche perché ama correre nei boschi. Altre sue passioni sono la chitarra, la musica country, gli scacchi e il golf, che pratica insieme alla fidanzata Alexa, americana come lui e golfista professionista.

Si riporta di seguito il programma della 15esima giornata di Serie A:

12/12/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Pisa DAZN

13/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cremonese DAZN

13/12/2025 Sabato 18.00 Parma-Lazio DAZN

13/12/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Sassuolo DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Udinese-Napoli DAZN

14/12/2025 Domenica 18.00 Genoa-Inter DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN

15/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Como DAZN/SKY