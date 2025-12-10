Pulisic al centro del Milan: "Parla poco e segna tanto"
"Parla poco e segna tanto" dice chi conosce bene Christian Pulisic, la cui centralità in questo Milan è sotto gli occhi di tutti. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che l'americano, autore finora di un gol ogni 61' tra Serie A e Coppa Italia, ha deciso di non vivere in centro a Milano, ma vive a Busto Arsizio in una casa con un grande giardino che gli ricorda la sua tenuta in Pennsylvania, anche perché ama correre nei boschi. Altre sue passioni sono la chitarra, la musica country, gli scacchi e il golf, che pratica insieme alla fidanzata Alexa, americana come lui e golfista professionista.
