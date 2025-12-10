Il QS titola: "Leao sorride: escluse lesioni, Supercoppa salva"

C'era grande attesa ieri per l'esito degli esami a cui si è sottoposto Rafael Leao dopo il problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il campo lunedì contro il Torino. Per fortuna, la risonanza magnetica ha escluso lesioni e il portoghese ha già iniziato le terapie per risolvere il quadro infiammatorio.

"Leao sorride: escluse lesioni, Supercoppa salva": titola così stamattina il Quotidiano Sportivo che spiega che c'era il timore che Leao non potesse essere a disposizione per la Supercoppa Italiana che si giocherà tra pochi giorni in Arabia Saudita (il 18 dicembre semifinale contro il Napoli, il 22 l'eventuale finale contro una tra Inter e Bologna). Rafa salterà domenica il Sassuolo in campionato, ma poi c'è ottimismo di vederlo regolarmente in campo a Riad.

