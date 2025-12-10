Il Milan tira un sospiro di sollievo per Leao. Tuttosport: "Però ora va gestito"
Il Milan tira un sospiro di sollievo per Rafael Leao. Gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante portoghese, dopo l'infortunio rimediato contro il Torino, hanno escluso lesioni gravi. Come riferisce Tuttosport nell'edizione odierna, il club rossonero dovrà comunque monitorare il quadro infiammatorio.
Il portoghese, nelle prossime settimane, andrà gestito per evitare che l'infiammazione possa tramutarsi in qualcosa di più grave, come la pubalgia. Ieri Leao ha iniziato le terapie, non verrà alcun rischio verso la gara contro il Sassuolo (al massimo andrà in panchina).
Non è invece motivo di preoccupazione, come sottolinea il quotidiano, la sua partenza per Riad, dove il Milan giovedì 18 dicembre giocherà la semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli di Antonio Conte.
