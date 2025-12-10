Gazzetta: "Verso il no a Perth, Milan-Como si giocherà a San Siro"
Milan-Como di Serie A non si giocherà il prossimo 8 febbraio in Australia, ma in Italia e più precisamente a San Siro qualche giorno dopo. "Verso il no a Perth, Milan-Como si giocherà a San Siro" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che solo un intervento della FIFA potrebbe sbloccare le situazione e cambiare le cose. Dietro all'annullamento della trasferta australiana c'è il fatto che l'Asian Football Confederation ha detto sì alla disputa della gara a Perth, ponendo delle condizioni molto stringenti, come per esempio l’utilizzo di una sua squadra arbitrale.
Quando si giocherà quindi Milan-Como? Le date più probabili sono: martedì 17 o mercoledì 18 febbraio oppure martedì 24 o mercoledì 25 febbraio. La scelta dipenderà dall'Inter che in quelle due settimane potrebbe essere impegnata nei playoff di Champions League e, nel caso, bisognerà vedere quando giocherà in casa.
