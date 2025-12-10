L'analisi di Tuttosport: "Così Allegri ha allungato il Milan"

Il Milan reagisce dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia battendo 3-2 il Torino e tornando in vetta alla classifica con il Napoli. Altra prova di maturità da parte dei rossoneri, con Massimiliano Allegri che sta compiendo un lavoro accurato sotto ogni aspetto.

Ne parla questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport: "Così Allegri ha allungato il Milan". In riferimento alla coperta che si sta allungando e alle riserve che ormai non sono più tali: "Ricci e Loftus-Cheek sono ormai titolari aggiunti. E sta sbocciando Nkunku".

Come analizza il quotidiano, l'inglese ha dato risposte importanti nel secondo tempo contro i granata. Segnali di risveglio anche da parte dell'attaccante, che è stato pagato 37 milioni più bonus e che fino a ora non ha rispettato le aspettative.