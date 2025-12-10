Milan, trattativa in corso per il rinnovo di Pulisic: il Diavolo vuole giocare d'anticipo

vedi letture

Christian Pulisic è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti in questa prima parte di stagione del Milan. I suoi numeri sono pazzeschi: 9 gol in 9 presenze tra campionato e Coppa Italia e una media di un gol ogni 61'. In casa rossonera tiene sempre banco la questione del suo contratto che scade nel 2027: il club di via Aldo Rossi ha un'opzione per allungarlo di un altro anno, ma l'intenzione è di arrivare fino al 2030.

Per questo motivo, è in corso da qualche mese una trattativa tra il Milan e l'entourage di Pulisic per trovare un accordo sul prolungamento. Come spiega stamattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, il Diavolo vuole giocare d'anticipo ed evitare di vivere altre situazioni come quella che riguarda Mike Maignan, il quale non ha ancora rinnovato (e probabilmente non lo farà) il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Tornando all'americano, il nodo è lo stipendio, che va alzato dagli attuali 4 milioni di euro netti a 5 milioni. Un aumento che sarebbe assolutamente più che meritato visto il suo rendimento in campo.

