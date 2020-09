Corsera - Rebic-Andrè Silva: metà dell'incasso dell'Eintracht sarà della Fiorentina

L'edizione odierna del Corriere della Sera si concentra sulla trattativa tra il Milan e l'Eintracht Francoforte che ha coinvolto Rebic e Andrè Silva. Non è uno scambio ma le operazioni viaggiano su due binari separati e, in questo senso, gli annunci a distanza di ore confermano questa versione. La metà di quanto l'Eintracht Francoforte incasserà per il croato sarà girata alla Fiorentina, in virtù di un precedente accordo tra i Viola e i tedeschi.