CorSera - Rinnovo Gigio: si valuta l'inserimento di una clausola rescissoria non elevata ma il Milan non è convinto

In via Aldo Rossi, si continua a lavorare senza sosta per il rinnovo di Gigio Donnarumma: il Milan ha alzato la sua offerta a 8 milioni di euro netti per 4 o 5 anni, ma per il momento Mino Raiola, agente del portiere, continua a prendere tempo. La chiave per arrivare ad un accordo potrebbe essere l'inserimento nel nuovo contratto di una clausola rescissoria non elevata (intorno ai 30 milioni), così che il giocatore possa eventualmente liberarsi con una certa facilità tra uno o due anni, ma questa opzione non convince più di tanto il club rossonero. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.