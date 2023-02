CorSera - Rinnovo Leao: l’entourage di Jorge Mendes è meno fiducioso sulla firma imminente

MilanNews.it

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Rafael Leao. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, se da una parte nei giorni scorsi l'avvocato Dimvula ha chiarito che il giocatore vuole restare al Milan e che non ha mai chiesto il dimezzamento della clausola rescissoria come condizione per firmare, dall'altra l’entourage di Jorge Mendes è meno fiducioso sulla firma imminente.