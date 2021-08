CorSera - Semaforo verde per Florenzi: lunedì sarà in panchina a Marassi

Dopo il semaforo verde della proprietà, la dirigenza del Milan ha definito il passaggio in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (a 4,5 milioni) di Florenzi dalla Roma. Come riporta il Corriere della Sera, l’esterno destro, che oggi sarà a Milano per le visite mediche e la firma, ha rinunciato a 400mila euro che ancora gli spettavano dai giallorossi: lunedì sarà in panchina a Marassi.