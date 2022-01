CorSera - Tomori dopo Kjaer: la maledizione delle ginocchia s'abbatte sul Milan

Dopo Kjaer, la cui stagione si è conclusa con largo anticipo a causa della rottura del crociato, anche Tomori è costretto a fermarsi per una lesione del menisco mediale. Come sottolinea il Corriere della Sera, la maledizione delle ginocchia s’abbatte un’altra volta sul Milan. Stavolta i tempi di recupero saranno più rapidi, ma proprio non ci voleva. Tomori, infatti, come il collega Kjaer, è uno dei pilastri della squadra di Pioli, che dovrà rinunciare al suo totem difensivo nelle prossime, decisive sfide di campionato.