CorSera - Ultimi giorni di mercato: Milan tra un prestito e un giovane per rinforzare la difesa

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina spiega i piani del Milan in questi ultimi giorni del mercato invernale: i colpi alla Botman sono rimandati all'estate e dunque ora i rossoneri o prendono un difensore centrale in prestito oppure punteranno su un altro giovane, come fatto per esempio anche in attacco con l'arrivo del 2004 Marko Lazetic dalla Stella Rossa.