CorSera - Verso Milan-Bruges: out Abraham, c’è ottimismo per Gabbia

Nemmeno il tempo di gustarsi la vittoria contro l'Udinese in campionato che il Milan deve subito pensare al prossimo impegno di Champions League in programma domani sera a San Siro contro il Bruges. Per questa sfida, come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, non sarà a disposizione Tammy Abraham che contro i friulani si è infortunato alla spalla pochi minuti dopo essere entrato in campo nella ripresa.

C'è invece ottimismo per Matteo Gabbia, che non ha giocato contro l'Udinese per un problema al polpaccio: l'ematoma si sta assorbendo e quindi ci sono buone chance per rivedere il difensore centrale italiano tra i convocati di Paulo Fonseca.