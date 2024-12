CorSera - Verso Milan-Roma: Morata ok, rientrano Pulisic e Bennacer. Leao out

In vista del prossimo impegno di campionato del Milan contro la Roma a San Siro (domenica alle 20.45), Paulo Fonseca riavrà a disposizione Alvaro Morata che ha saltato l'ultimo match contro il Verona per una tonsillite. Dovrebbero poi tornare tra i convocati anche Christian Pulisic, che ha smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto in infermeria nelle ultime settimane, così come Ismael Bennacer, tornato in gruppo nei giorni scorsi dopo oltre tre mesi dall'operazione al polpaccio.

Lo riferisce stamattina l'edizione odierna del Corriere della Sport che aggiunge poi che invece Rafael Leo non sarà della partita dopo l'elongazione al flessore rimediata a Verona. Il portoghese spera di riuscire a recuperare per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma il 3 gennaio in Arabia Saudita.