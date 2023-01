CorSera: "Zaniolo ha scelto il rossonero, manca l’accordo con la Roma che insegue Ziyech"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Zaniolo ha scelto il rossonero, manca l’accordo con la Roma che insegue Ziyech". Il giocatore spinge per trasferirsi al Milan, ma per ora non c'è intesa con i giallorossi che chiedono la cessione a titolo definitivo da almeno 35 milioni di euro, mentre il Diavolo propone un prestito da 2-3 milioni con obbligo di riscatto da 18 subordinato alla qualificazione alla prossima Champions League. In caso di addio di Zaniolo, per la Roma il sostituto ideale sarebbe Hachim Ziyech del Chelsea.