Spazio sulla prima odierna del Corriere dello Sport ai risultati delle partite di ieri, tra cui quella tra Roma e Napoli: "A Roma prima franata del Napoli (0-0): il Milan lo aggancia in testa" scrive il quotidiano. Con questo risultato, gli azzurri di Spalletti non sono più prima da soli, ma sono in vetta a pari punti con i rossoneri di Pioli.