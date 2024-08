CorSport: "Abraham e Rabiot per il Milan. Dopo la punta parte l'assalto al francese"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Abraham e Rabiot per il Milan. Dopo la punta parte l'assalto al francese". Il Diavolo ha annunciato ieri l'arrivo in prestito dalla Roma di Tammy Abraham che sarà già in panchina stasera contro la Lazio. Ma l'inglese sarà davvero l'ultimo colpo in entrata dei rossoneri?

Il club di via Aldo Rossi, nonostante la finestra di mercato estivo si sia conclusa ieri, potrebbe andare all'assalto di Adrien Rabiot che è ancora svincolato dopo che lo scorso 30 giugno è scaduto il suo contratto con la Juventus. Prima però il Milan deve fare spazio nella rosa e quindi ci dovrebbe essere una cessione prima di accogliere eventualmente il centrocampista francese.