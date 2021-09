CorSport: "Cakir ha rovinato il ritorno della Champions nel Meazza rossonero"

"Cakir ha rovinato il ritorno della Champions nel Meazza rossonero" scrive il Corriere dello Sport commentando il ko dei rossoneri in casa contro l'Atletico Madrid. Discutibile l'arbitraggio del turco che ha espulso Kessie per doppio giallo dopo meno di mezz'ora e al 97' ha assegnato un calcio di rigore inesistente all'Atletico, condannando così i rossoneri che erano passati in vantaggio con Leao e avevano condotto la gara finché rimasti in parità numerica. Veementi e giustificate le proteste al termine di Pioli e dei suoi. Resta l'orgoglio per aver messo sotto un'altra big europea. Ora però il cammino si fa più complicato.