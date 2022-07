CorSport: "Dybala finisce con le spalle al muro. Segnali Milan e sogno Barça"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dybala finisce con le spalle al muro. Segnali Milan e sogno Barça", titola stamane il Corriere dello Sport su Paulo Dybala. La Joya è sempre stata una seconda scelta per l'Inter. O almeno lo è diventata quando Marotta, Ausilio e Baccin hanno capito che il ritorno di Lukaku era più di una suggestione e Inzaghi ha chiesto a gran voce Big Rom. "Paulo rappresenta e rappresentava un'opportunità, ma nel reparto offensivo ora siamo a posto visto che abbiamo elementi di grande spessore", le parole di Marotta che sembrano chiudere, al momento, la strada.

E così restano in tanti alla finestra per capire cosa farà l'argentino: un sondaggio del Napoli per capire numeri e condizioni, ma senza avanzare vere offerte. Nemmeno il Milan ha fatto proposte, ma ha provveduto a lanciare segnali, senza necessariamente ricorrere a canali diretti. Sullo sfondo, infine, rimane la suggestione Monza, con il sogno di Galliani di mettere in tandem Dybala con Icardi. Il messaggio recapitato è stato più che eloquente: Berlusconi vuole una grande coppia di attaccanti e il club brianzolo è disposto ad aspettare la “Joya” fino all’ultimo giorno di mercato. Poi c'è l'estero: l’antico sogno della “Joya” sarebbe il Barcellona, così da raccogliere in qualche modo il testimone di Messi, ma dalla Catalogna devono ancora chiamare.