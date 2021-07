CorSport - Everton e Wolverhampton sulle tracce di Leao

Mendes al lavoro per piazzare Leao. Lo scrive il Corriere dello Sport, che pone l'accento sul futuro del giovane attaccante. La cessione del portoghese non è una priorità per il MIlan, ma a determinate condizioni potrebbe partire. All’agente è stata data un’indicazione precisa: verranno prese in considerazione soltanto offerte dai 25 milioni in su. L'agente del giocatore sta scandagliando la Premier, raccogliendo già l’interesse di un paio di club. Si tratta di Everton e Wolverhampton.