CorSport: "Fiducia Maignan: c’è il rinnovo nel momento no"

vedi letture

"Fiducia Maignan: c’è il rinnovo nel momento no": titola così l'edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Nonostante qualche errore nelle ultime settimane, il Milan non ha perso minimamente fiducia nelle qualità nel portiere francese e nei prossimi giorni annuncerà ufficialmente il suo rinnovo di contratto fino al 2029, con adeguamento dell'ingaggio fino a 5 milioni di euro netti, praticamente il doppio rispetto a quanto percepito in questi anni in rossonero.

Dopo l'ultima partita di campionato contro l'Hellas Verona, Maignan si è presentato ai microfoni dei media e ha commentato anche il suo momento: "Non è il periodo migliore della mia carriera. L’importante però è mantenere la positività e la fiducia ogni giorno. Sono tre partite che è un po’ così, ma io ho fiducia in me. Devo continuare a lavorare".