CorSport: "Il Milan cambia. Fonseca vuole meno infortuni"

"Il Milan cambia. Fonseca vuole meno infortuni": titola così stamattina il Corriere dello Sport che spiega che si avvicina sempre di più il giorno del raduno a Milanello che è in programma il prossimo 8 luglio. Quello sarà anche il giorno della presentazione ufficiale di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Diavolo.

Il portoghese è già al lavoro non solo con la società per le mosse di mercato, ma anche con il suo staff per preparare al meglio la stagione: in particolare, in casa rossonera, avranno un occhio di riguardo sulla preparazione fisica in quanto non si vuole assolutamente ripetere il numero esagerato di infortuni dell'ultima stagione.