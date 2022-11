CorSport: "Il Milan deve cedere per arrivare a Ziyech"

MilanNews.it

"Il Milan deve cedere per arrivare a Ziyech": titola così il Corriere della Sport in edicola stamattina in vista del mercato gennaio. I rossoneri vorrebbero portare a Milanello l'attaccante esterno del Chelsea, ma l'ingaggio da 6 milioni di euro impone l'uscita di qualche giocatore, come per esempio Bakayoko che non rientra più nei piani di Pioli.