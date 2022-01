CorSport - Il Milan rimanda all’estate gli investimenti più importanti

Manca ormai poco alla chiusura del mercato di gennaio e difficilmente arriveranno notizie eclatanti da via Aldo Rossi. Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan ha scelto di non sfruttare la sessione invernale per rinforzare la rosa - evidentemente ritenuta all’altezza per centrare gli obiettivi stagionali - e ha rimandato all’estate gli investimenti più importanti. Nei prossimi mesi, alla luce dei possibili addii di Romagnoli e Kessie, i dirigenti rossoneri dovranno effettuare manovre obbligate in difesa e a centrocampo. Molto - riferisce il quotidiano romano - dipenderà dall’ingresso in Champions League.