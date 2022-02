CorSport: "In campo Milan e Inter in vosta del derby di martedì di Coppa"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina scrive così questa mattina in prima pagina: "In campo Milan e Inter in vista del derby di martedì di Coppa". Scendono in campo questa sera rossoneri e nerazzurri che poi tra quattro giorni si affronteranno nella semifinale di andata di Coppa Italia. Il Diavolo ospiterà alle 18.45 l'Udinese, mentre la squadra interista giocherà in trasferta alle 21 sul campo del Genoa.