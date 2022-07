CorSport in prima pagina: "Dybala-Milan? Se De Ketelaere non si concretizzasse..."

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport dedica la stragrande maggioranza della sua prima pagina odierna a Paulo Dybala che, a due settimane dall'inizio di tutti i ritiri delle squadre di Serie A e non solo, non ha ancora trovato una nuova sistemazione e adesso scalpita. Il Milan non è indicato come pretendente principale per l'argentino, anche perché al momento segue altri obiettivi, ma il quotidiano scrive: "Dybala e il Milan? Se De Ketelaere non si concretizzasse...". La dirigenza rossonera potrebbe affondare il colpo sull'ex 10 della Juve solo nel caso la trattativa con il Bruges per il giovane talento belga dovesse naufragare.