CorSport: "Jimenez, Milan con l’oro verde"

vedi letture

"Jimenez, Milan con l’oro verde": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che esalta il giovane terzino rossonero che si è messo in mostra nelle ultime due partite contro Genoa e Verona in cui Paulo Fonseca lo ha schierato titolare a sinistra al posto di Theo Hernandez. Lo spagnolo ha portato una ventata di freschezza nelle ultime due gare dei rossoneri, giocando con grande personalità nonostante i 19 anni e le pochissime presenze in serie A.

Per Paulo Fonseca è senza dubbio una bella notizia e dopo il Verona ha parlato così di Jimenez: ""Jimenez è titolare in questo momento, ha giocato le ultime due partite. Alex ha lavorato tanto, è stato decisivo e deve continuare. Io voglio questa energia, questa voglia di correre, noi abbiamo bisogno di questo. Se è un ragazzino o no, non mi interessa".