CorSport: "Lento e senza difesa. Milan già con il fiatone"

La clamorosa sconfitta del "Tardini" ha riportato in evidenza alcune lacune della formazione rossonera, con la fase difensiva la principale fra queste. Rispetto alla gestione di Stefano Pioli non sembrerebbe essere cambiato nulla, o almeno non ancora, con Paulo Fonseca che sarebbe già oggetto di critiche e di riflessioni, soprattutto da parte dell'ambiente rossonero.

Questo Milan però vale molto di più di quanto visto fra Torino e Parma, ma per dimostrarlo c'è bisogno di dare una scossa a tutta questa situazione, con Il Corriere dello Sport che questa mattina si è pronunciato scrivendo: "Fase difensiva da ricreare e gioco da accompagnare con precisione Fonseca e i suoi devono trovare le soluzioni senza perdere altro tempo", anche perché già la partita contro la Lazio potrebbe risultare essere decisiva per un certo senso.