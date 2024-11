CorSport - Milan, Abraham vicino al rientro: tornerà a disposizione tra Monza e Real Madrid

Tammy Abraham, che si è infortunato alla spalla qualche settimana fa nel match casalingo di campionato contro l'Udinese, è vicino al rientro in campo: nella giornata di ieri, infatti, l'attaccante rossonero ha svolto una parte della seduta con i compagni per poi sostenere una sessione di lavoro personalizzato sul campo. Come spiega stamattina il Corriere dello Sport, Paulo Fonseca e lo staff medico valuteranno oggi se convocarlo già per la trasferta di domani contro il Monza oppure rinviare il rientro di qualche giorno e portarlo a Madrid per la gara di Champions League contro il Real di martedì.

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: sabato 2 novembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power Stadium, Monza

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it