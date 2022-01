CorSport - Milan, Botman e Bremer idee da portare avanti per giugno

In cima alla lista del Milan, alla voce “difensore centrale”, c’è sempre Sven Botman del Lille, senza dimenticare Bremer del Torino. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, si tratta i idee da portare avanti per giugno, con le antenne dritte perché la concorrenza fa sul serio. Ma il denaro fresco derivante da una qualificazione alla prossima Champions – sottolinea giustamente il quotidiano romano - può fare gioco al Milan.