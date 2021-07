CorSport - Milan, Dalot solo in prestito con riscatto: lo United fa muro

Il Milan continua a cercare un’alternativa a Calabria per la fascia destra. Come riporta il Corriere dello Sport, il preferito è sempre Dalot, ma il Manchester United, al momento, fa muro davanti alla richiesta di inserire un diritto di riscatto con il prestito. Per il club rossonero è una condizione fondamentale: senza quella, Maldini e Massara cambieranno obiettivo.