CorSport: "Milan, due sogni estivi per l'attacco: David e Zirkzee"

"Milan, due sogni estivi per l'attacco: David e Zirkzee" scrive il Corriere dello Sport. Il Milan va a caccia dell'erede di Giroud e oltre a Jonathan David del Lille, in scadenza nel 2025, la dirigenza milanista sta monitorando pure Joshua Zirkzee del Bologna. L'olandese ha una clausola da 40 milioni di euro e un legame con il Bayern Monaco molto articolato nelle clausole, ma i rossoneri possono giocarsi la carta Alexis Saelemaekers: il belga, attualmente alla corte di Thiago Motta, potrebbe essere inserito nell'accordo per abbassare l'esborso economico.

Fino a qualche settimana si pensava che il Milan potesse fare un investimento importante in attacco già in questa finestra di mercato invernale, ma poi a dicembre c'è stata l'esplosione di Luka Jovic e così il Diavolo ha deciso di cambiare strategia e di rinviare il grande investimento in attacco in estate.