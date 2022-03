CorSport - Milan, l'attacco fatica: Leao è l'unico ad avere una marcia in più

MilanNews.it

Contro il Napoli, mister Pioli si affiderà nuovamente a Leao, l’arma più potente - scrive il Corriere dello Sport - a disposizione dell’allenatore in questa fase di appannamento di tutto il reparto offensivo. Diaz non segna da mesi, Messias e Saelemaekers non convincono mai del tutto, mentre Rebic fatica a ritrovare se stesso dopo i tanti problemi fisici avuti in questa stagione. In questo momento, dunque, con Ibrahimovic ancora fermo ai box, nessuno riesce a fare davvero la differenza nell’attacco del Milan. Nessuno tranne Leao, l’unico ad avere una marcia in più, osserva il quotidiano romano.