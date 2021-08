Corsport - Milan, Pellegri sarà già a disposizione per la partita con il Cagliari

Dopo aver sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri, quest'oggi Pietro Pellegri firmerà il contratto che lo legherà al Milan. Il calciatore classe 2001, arrovato in rossonero dal Monaco, si dirigerà quindi a Milanello per il primo allenamento con i compagni e si renderà già disponibile per la partita di domenica tra i rossoneri e il Cagliari. Lo riporta il Corriere dello Sport.