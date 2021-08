Corsport - Milan, per Florenzi è solo questione di tempo: vicina la fumata bianca

Nelle operazioni in entrata che il Milan vorebbe chiudere a breve figura ovviamente anche quella riguardante Alessandro Florenzi. L'esterno giallorosso, in particolare, ha già espresso il suo benestare al trasferimento e per la conclusione della trattativa manca solo l'accordo tra i due club. L'unica differenza da limare, in particolare, è quella tra il diritto e l'obbligo di riscatto ma l'accordo dovrebbe essere vicino. Lo riporta il Corriere dello Sport.