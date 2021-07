CorSport - Milan, per Kessie pronto un ingaggio triplicato

Oggi Kessie inizierà l'avventura olimpica, nel frattempo il suo agente è a Milano in attesa di una chiamata dal Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, Maldini e Massara in queste ore potrebbero incontrare George Atangana per discutere del contratto del centrocampista e proporre un ingaggio triplicato rispetto all'attuale. L'intenzione del club rossonero è quella di accontentare le richieste economiche del giocatore.