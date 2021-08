Corsport - Milan, si punta ad avere Florenzi già con la Sampdoria: i termini dell'affare

Tra le trattative che hanno subito una forte accellerata nelle ultime ore non si può non citare quella tra Florenzi e il Milan. La società rossonera ha intensificato i contatti con la Roma e, nella giornata di ieri, ha raggiunto un'intesa di massima sulle cifre dell'affare. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in particolare, l'accordo si baserà su un prestito oneroso a un milione e mezzo di euro con diritto di riscatto per una cifra vicino ai 4 milioni di euro. Il giocatore, che ha già espresso gradimento per il trasferimento al Milan, potrebbe essere a disposizione di Pioli già per la gara d'esordio con la Sampdoria.