Corsport - Milan, Soumarè per ingaggio e carta d'identità sarebbe un'occasione

Con la trattativa per Bakayoko in standby, il Milan guarda ad alcune alternative per il centrocampo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il nome che starebbe prendendo piede è quello di Soumarè. Il centrocampista del Lille è un mediano possente che per ingaggio e carta d'identità (è un classe 99') risponderebbe ai criteri rossoneri. Il prezzo, di circa 30 milioni, frena i rossoneri ma la cifra sembrerebbe trattabile.