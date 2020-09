Corsport - Milenkovic, il Milan prova a far decollare la trattativa: prima però è necessario fare cassa

Il grande sogno per rinforzare la difesa rossonera, senza dubbio, è rappresentato da Nikola Milenkovic. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri stanno cercando di far decollare la trattativa con l'aiuto dell'agente del giocatore: Fali Ramadani. Il noto procuratore, nei giorni scorsi, ha definito la trattativa tra i rossoneri e l'Eintracht per Rebic e potrebbe aiutare il club di via Aldo Rossi a sbloccare il difficile affare con la Viola. Prima però la dirigenza rossonera dovrà concentrarsi sulle possibili uscite per finanziare il colpo Milenkovic: il primo indiziato, in questo senso, resta Lucas Paquetà che potrebbe partire verso Lione.